21.04.2021 (07:15)

В Забайкалье определяют лучших мастеров автобронетанковой техники среди военнослужащих ВВО

В Восточном военном округе (ВВО) стартовал третий этап конкурса профессионального мастерства специалистов подразделений технического обеспечения «Мастер автобронетанковой техники». Окружной этап состязания проводится на учебных объектах окружного учебного центра по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск, дислоцированного в Забайкальском крае.

В мероприятии принимают участие команды, представляющие армейские объединения из Республики Бурятия, Забайкальского, Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Сахалинской областей, а также Тихоокеанского флота - всего свыше 50 военнослужащих. При этом задействовано порядка 20 единиц военной автомобильной техники.

Конкурсанты демонстрируют свое мастерство в выполнении контрольных упражнений по курсу вождения автомобильной техники.

Практическая часть соревнования проходит на специально оборудованном автодроме. Судейской комиссией при этом оцениваются навыки военнослужащих в преодолении труднопроходимых препятствий, таких как противотанковый ров, змейка, косогор, эстакада, а также глубокий брод. Сложнейшим элементом практической части конкурса является выполнение военнослужащими буксирования полуприцепа тягачом по ограниченным проездам с постановкой его в габаритный дворик задним ходом.

Свой профессионализм конкурсанты показывают на армейских внедорожниках УАЗ-3151 и многотонных грузовиках УРАЛ-4320, КамАЗ-5350, а также на тягаче КамАЗ 65225.

Победители представят Восточный военный округ на всеармейском этапе конкурса, который состоится мае текущего года в Московской области.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице