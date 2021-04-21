21.04.2021 (06:45)

На полигоне ДВОКУ стартовало Всероссийское первенство Сухопутных войск по армейской тактической стрельбе из стрелкового оружия

На полигоне Дальневосточного высшего общевойскового училища (ДВОКУ) в Амурской области состоялось торжественное открытие Всероссийского первенства Главного командования Сухопутных войск Российской Федерации по армейской тактической стрельбе из стрелкового оружия среди военных ВУЗов и учебных центров.

Участников Всероссийского первенства поздравили начальник ДВОКУ генерал-майор Александр Игнатенко, председатель регионального отделения ДОСААФ России полковник Александр Боржко, а также председатель городской думы города Благовещенска Елена Евглевская. После вступительных слов главный судья конкурса подполковник Роман Дудников объявил соревнования открытыми. Он пожелал участникам честной борьбы и заверил в беспристрастном судействе.

Около 100 участников, в течение трех дней соревнований, в составе двенадцати команд из высших военных учебных заведений и учебных центров Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Казани, Новосибирска, Оренбурга, Саратова, Ейска выступят, как общекомандном, так и в личном зачете. В первый день соревнований, команды прошли ряд квалификационных упражнений и выполнили пристрелку оружия.

В ходе выполнения элементов армейской тактической стрельбы, имитирующих условия современного городского боя, участники будут вести стрельбу из ПМ и АК-74М, как с места, так и в движении. Стрельба ведется из различных положений, заставляя участников быстро оценивать складывающуюся тактическую обстановку и своевременно принимать правильные решения.

Главными критериями оценки выступления станут быстрота и слаженность действий, точность стрельбы, а также время, потраченное на выполнение задания.

Победители соревнования примут участие в чемпионате Вооруженных Сил по армейской тактической стрельбе, который пройдет на полигоне «Алабино» в мае этого года.

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