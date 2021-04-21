21.04.2021 (07:00)
Спецназ ВВО в Приморье апробировал интерактивный тир
Военнослужащие подразделения специального назначения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморье, апробировали интерактивный тир.
Тактические задания военнослужащими выполнялись в галерее интерактивного многоуровневого боя на приказарменной учебно-материальной базе мотострелковой дивизии объединения.
При этом спецназовцы с применением стрелкового оружия заряженного холостыми боеприпасами выполнили подготовительные упражнения армейской тактической стрельбы.
Кроме того, военнослужащие на тренажере «Скат» выполнили упражнения по ведению боя в городских условиях из пистолета Ярыгина «Грач» и ПМ.
Интерактивный тир позволяет без расхода ресурса стрелкового оружия и боеприпасов отработать тактические действия в городских условиях.
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