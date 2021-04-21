21.04.2021 (06:15)

Впервые в Параде Победы в Хабаровске будет участвовать колонна военной техники войск ВВО в арктическом камуфляже

В Хабаровском крае активно проводится подготовка военной техники Восточного военного округа, участвующей в военном параде, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Впервые в этом году на военном параде в составе механизированной колонны будет представлена военная техника в арктической расцветке. Это новые танки Т-80БВМ, болотоходы «Алеут» и еще несколько образцов.

Особое внимание уделяется покраске военной и специальной техники в арктические бело-серо-черные цвета.

Полевые технические пункты обслуживания развернуты в месте дислокации механизированной колонны. Практически вся техника, которая будет представлена на главном военном параде в ВВО, прошла технический осмотр, грунтование и покраску.

Обслуживание образцов военной техники производится поочередно между плановыми тренировками.

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