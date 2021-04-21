21.04.2021 (04:30)

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине поздравили ветерана Великой Отечественной войны со 102 Днём рождения

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине поздравили ветерана Великой Отечественной войны Наумова Николая Степановича с Днём рождения.

Сахалинскому ветерану-долгожителю исполнилось 102 года. В годы Великой Отечественной войны Николай Наумов проходил военную службу в звании ефрейтора. С началом военных действий на Дальнем Востоке в составе 36-й роты воевал против японских милитаристов. По окончанию ВОВ его направили на Сахалин, где он продолжил военную службу до 1953 года. Затем работал следователем прокуратуры, инструктором райкома КПСС, возглавлял отдел культуры Анивского исполкома. С 1995 года Николай Наумов бессменный председатель Анивского совета ветеранов войны и труда.

102-летний ветеран по-прежнему в хорошей физической форме. Любимое занятие Анивского долгожителя – разбор шахматных задач. Для этого он использует шахматы, подаренные когда-то самим Анатолием Карповым на международном шахматном турнире ветеранов в Москве.

Военнослужащие армейского корпуса ВВО пожелали ветерану крепкого здоровья, передали подарки и цветы.

«Мы регулярно поздравляем ветеранов ВОВ с праздниками и памятными датами, а также систематически оказываем помощь в быту, в том числе по просьбам самих ветеранов, поэтому ветераны встречают наших военнослужащих с большой радостью» – отметил заместитель командира отдельного батальона по военно-политической работе майор Сергей Черкесов.

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