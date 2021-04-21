21.04.2021 (04:00)

Морская авиация Тихоокеанского флота начала тренировки воздушной части парада Победы во Владивостоке

Во Владивостоке летчики морской авиации Тихоокеанского флота приступили к тренировкам воздушной части парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Всего в воздух для участия в торжествах поднимется 23 летательных аппарата морской авиации Тихоокеанского флота и армии ВВС и ПВО Восточного военного округа. Морскую авиацию ТОФ представят 13 самолётов и вертолётов.

На нынешнем этапе морские летчики проводят над Владивостоком частные тренировки в составе пар и звеньев. В ходе тренировок отрабатывается организация связи, полёт по маршруту, синхронность действий и хронометраж. Пролёт над городом тренируют дальние противолодочные самолёты Ту-142 и самолёты Ил-38, самолёты Ту-134, Ан-140, Ан-26 и Ил-22, вертолёт Ми-8 и палубные вертолёты Ка-27 в противолодочном и спасательном вариантах.

Самолёты ТОФ взлетают с трех аэродромов морской авиации - Каменный ручей, Николаевка и Кневичи и работают над центральной частью города и акваторией Амурского залива.

Первая совместная тренировка морских лётчиков с самолётами и вертолётами армейской авиации запланирована на 27 апреля.

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