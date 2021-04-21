21.04.2021 (03:30)
Тактическая группа ракетных катеров ТОФ в ходе учения провела совместную артиллерийскую стрельбу по воздушной цели
В Японском море ракетная катерная ударная группа (РКАУГ) в составе четырёх ракетных катеров продолжает серию плановых учений в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.
В море экипажи ракетных катеров отразили атаку средств воздушного нападения условного противника и применили корабельную артиллерию для уничтожения воздушной цели. Совместная стрельба по сброшенным с самолёта Ил-38 морской авиации ТОФ парашютным мишеням велся из 76-милиметровых артиллерийских установок АК-176.
Ранее РКАУГ провела учение по нанесению удара крылатыми ракетами по отряду кораблей условного противника.
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Ракетные катера Тихоокеанского флота в ходе учения отработали нанесение совместного ракетного удара по условному противнику
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