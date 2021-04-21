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21.04.2021 (06:30)

В Саратовской области прошел турнир по армейскому рукопашному бою среди военнослужащих и допризывной молодежи

В Саратовской области прошел турнир по армейскому рукопашному бою среди военнослужащих и членов их семей.

В соревнованиях приняли участие более 50 военнослужащих соединения дальней авиации. 

Традиционно турнир начался с регистрации участников, процедуры взвешивания и других регламентных мероприятий. По правилам соревнований поединок длился не более 4 минут.

Спортсмены соревновались в личном зачете по олимпийской системе с выбыванием после первого поражения. По условиям соревнований участники были разделены на 7 весовых категорий: до 60 кг, до 70 кг, до 75 кг, до 80 кг, до 85 кг и свыше 90 кг.

По итогам турнира победителей и призёров в каждой весовой категории наградили грамотами, медалями и памятными призами.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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