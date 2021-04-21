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21.04.2021 (00:15)

К переводу техники на летний режим эксплуатации приступили в дальневосточном соединении дальней авиации

В воинских частях дальневосточного соединения командования дальней авиации, дислоцированных на территориях Амурской и Иркутской областей, а также в Якутии и на Чукотке, начался комплексный перевод вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации.

В рамках мероприятия в соединении проводятся работы на автомобильной технике в подразделениях аэродромно-технического обеспечения, связи, радиотехнического обеспечения, инженерно-авиационной службы и техническо-эксплуатационной части.

Мероприятия по переводу техники продлятся до середины мая 2021 года.

Контроль мероприятий осуществляет начальник автомобильной и электро-газовой службы авиационного соединения гвардии подполковник Вадим Тимошенко.

В ходе контроля проверяется правильность проведения работ согласно руководящим документам и технологическим картам, соблюдение мер безопасности при выполнении работ на технике, а также сроков ее перевода на летний режим эксплуатации.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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