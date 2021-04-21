21.04.2021 (00:45)
В Калужской области прошли сборы укладчиков парашютов авиационных подразделений дальней авиации
В Калужской области на базе тяжёлого бомбардировочного авиационного полка дальней авиации прошел учебно-методический сбор со специалистами по укладке парашютов поисково-спасательных и парашютно-десантных служб дальней авиации.
На протяжении сборов, военнослужащие отточили навыки подготовки и переукладки парашютов и других средств спасения, выполнили парашютные прыжки с различных высот, от 800 до 3000 метров, с приземлением на точность, визуальный поиск и эвакуацию пострадавших, оказание первой медицинской помощи.
Прыжки выполнялись с парашютными системами «Арбалет-2», «Мальва-24» и парашютами Д1-5У. Десантирование проводилось с многоцелевого вертолёта армейской авиации Ми-8.
Кроме того, в ходе теоретических занятий были изучены парашютные системы, возможные нештатные ситуации, основы само- и взаимопомощи при получении травм и ранений.
Всего в ходе мероприятий спасатели выполнили свыше 100 парашютных прыжков.