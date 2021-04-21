21.04.2021 (06:00)
В Оренбургской области войсковые разведчики Центрального военного округа сдают контрольную проверку за зимний период обучения на полосе препятствий
Военнослужащие отрабатывают нормативы в составе подразделений и индивидуально. Специально созданная полоса препятствий включает в себя движение по подземным ходам в условиях сильного задымления, проходы в составе разведгрупп по отвесным стенам при помощи каната, прохождение веревочных и трубчатых лестниц, рубежа с колючей проволокой, а также переноску условно раненого члена группы. На пути следования разведчиков сопровождали звуки выстрелов из пулемета и минометный обстрел условного противника. После прохождения «Тропы разведчика» военнослужащие совершают 5-километровый марш-бросок, на котором отрабатывают различные вводные.
Испытание подобной полосой позволяет проверить не только физические качества каждого военнослужащего, но и морально-психологическую устойчивость к внешним факторам, а также сплоченность разведывательных групп.