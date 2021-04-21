21.04.2021 (06:00)

В Оренбургской области войсковые разведчики Центрального военного округа сдают контрольную проверку за зимний период обучения на полосе препятствий



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Оренбургской области войсковые разведчики Центрального военного округа сдают контрольную проверку за зимний период обучения на полосе препятствий

Военнослужащие отрабатывают нормативы в составе подразделений и индивидуально. Специально созданная полоса препятствий включает в себя движение по подземным ходам в условиях сильного задымления, проходы в составе разведгрупп по отвесным стенам при помощи каната, прохождение веревочных и трубчатых лестниц, рубежа с колючей проволокой, а также переноску условно раненого члена группы. На пути следования разведчиков сопровождали звуки выстрелов из пулемета и минометный обстрел условного противника. После прохождения «Тропы разведчика» военнослужащие совершают 5-километровый марш-бросок, на котором отрабатывают различные вводные.

Испытание подобной полосой позволяет проверить не только физические качества каждого военнослужащего, но и морально-психологическую устойчивость к внешним факторам, а также сплоченность разведывательных групп.

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