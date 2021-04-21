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21.04.2021 (05:30)

Подразделения ПГРК «Ярс» совершают маневренные действия в Новосибирской области

В рамках контрольной проверки стратегические ракетчики в Новосибирской области выполняют обширный перечень задач и вводных, в том числе по совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования.

В ходе учения стратегические ракетчики отрабатывают вопросы совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

Кроме того, учения позволяют совершенствовать уровень подготовки личного состава, слаженность соединений и воинских частей РВСН.

В учении будет задействовано около десяти образцов перспективной специальной техники, среди них, машина дистанционного разминирования «Листва» и боевая противодиверсионная машина «Тайфун-М».

В общей сложности в проведении учения принимают участие более 3000 военнослужащих и около 300 единиц техники.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН
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