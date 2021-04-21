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21.04.2021 (05:15)

В Тамбовской области спецназ ЗВО совершил налет бронегруппы на колонну условного противника в ходе завершения тактико-специальных учений

В Тамбовской области завершились тактико-специальные учения подразделений спецназа бригады Западного военного округа с налётом бронегруппы на колонну условного противника в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения.

В рамках завершающего этапа специальных учений военнослужащие совершили около 500 прыжков с парашютом в составе групп на управляемых парашютных системах «Арбалет-2», после чего приступили к выполнению налёта на колонну условного противника. Десантирование совершалось с оружием в полной боевой экипировке с высоты от 1500 до 2000 метров.

В ходе учений был отработан тактический прием, когда бронегруппа специального назначения в течение полутора минут должна прибыть на место налёта, спешиться, а также ликвидировать живую силу и технику «противника» при помощи вооружения и специальных транспортных средств.

Во время выполнения задачи военнослужащие применяли полный арсенал вооружения подразделений специального назначения: автоматы Калашникова АК-12, пулемёты «Печенег» и «Корд», установленные на бронеавтомобили «Тигр», снайперские винтовки ВСС и СВД-М, противотанковые гранатометы РПГ-7Д, а также автоматические станковые гранатометы АГС-17 «Пламя».

Всего в тактико-специальных учениях спецназа приняло участие свыше 500 военнослужащих, задействовано около 70 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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