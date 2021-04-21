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21.04.2021 (05:00)

Разведчики в Сибири во время учения обнаружили и уничтожили командный пункт противника

Военнослужащие разведывательных подразделений общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) в рамках итоговой проверки за зимний период обучения провели учение по поиску и уничтожению командного пункта противника.

По замыслу тактико-специального учения при проведении разведывательно-поисковых действий разведчики обнаружили замаскированный в тылу командный пункт условного противника.

Военнослужащие совершили многокилометровый марш в назначенный район, скрытно окружили лагерь и успешно атаковали застигнутого врасплох «противника».

Коме того, в ходе учения военнослужащие отработали навыки разведывательно-поисковых действий в условиях города и эвакуацию раненных.

Живую силу условного противника имитировали различные типы мишеней, как неподвижные, так и движущиеся.

В учении было задействовано более 200 военнослужащих, а также около 20 единиц военной и специальной техники.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Разведывательные подразделения
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