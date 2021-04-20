Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.04.2021 (21:30)

Специалисты 27-го Научного центра Минобороны России посетили Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации

В Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации состоялось информационно-просветительское мероприятие, посвященное 800-летию со дня рождения Святого Благоверного князя Александра Невского.

В нём приняли участие военнослужащие, члены их семей, гражданский персонал 27-го Научного центра Минобороны России, ветераны войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых Сил Российской Федерации, военные историки, а также представители Общероссийской общественной организации «Офицеры России».

В ходе мероприятия были показаны фрагменты лучшего из созданных когда-либо патриотических фильмов – фильма режиссера С. Эйзенштейна «Александр Невский», 1938 год.

Участники встречи с большим интересом познакомились с формой музейной работы «Представление Боевых Знамен воинских частей и соединений, удостоенных ордена Александра Невского.

Мероприятие завершилось осмотром экспозиций музея и фотографированием.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
Новости по теме:
Специалисты 27-го Научного центра Минобороны России приняли участие в информационно-просветительском мероприятии, посвященном 800-летию со дня рождения князя Александра Невского
Курсанты Военной академии РХБ посетили парк «Патриот»
Курсанты Военной академии РХБ посетили Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
Модифицированные бронированные тягачи впервые применили военнослужащие ЗВО на учениях в Ленинградской области

Метки:
Сухопутные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false