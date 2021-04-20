20.04.2021 (21:00)

Подразделения РВСН в Свердловской области отрабатывают взаимодействие с армейской авиацией

Подразделения охраны и разведки отрабатывают прикрытие полевых позиций Тагильского ракетного соединения во взаимодействии с экипажами транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ, а также проводят воздушную разведку местности в рамках контрольной проверки РВСН.

Для нейтрализации «диверсантов» были привлечены группы по борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями.

Кроме того, комплексное применение армейской и беспилотной авиации позволило обнаружить и нейтрализовать диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) на дальних подступах к полевым позициям.

Наряду с транспортно-боевыми вертолётами для разведки маршрутов боевого патрулирования и обнаружения ДРГ и для ведения инженерной и химической разведки активно применяются БПЛА различного назначения и модификаций. Например, в позиционном районе ракетной дивизии для охраны мобильных ракетных комплексов «Ярс» и для поиска диверсионных групп задействованы летательные аппараты «Элерон».

Вертолеты армейской авиации для борьбы с диверсионно-разведывательными формированиями, превосходящими по численности штатные подразделения охраны и разведки, впервые широко применялись в 2020 году в ходе итоговых командно-штабных учений с Иркутским ракетным соединением.

В общей сложности в проведении учения задействовано более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники.

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