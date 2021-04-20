20.04.2021 (20:00)

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара закрыл сезон «серебром» чемпионата России по фристайлу в дисциплине «слоуп-стайл»

На курорте «Красная Поляна» (Сочи, Краснодарский край) прошел чемпионат России по фристайлу в акробатических дисциплинах «слоуп-стайл» и «биг-эйр». Турнир стал заключительным в нынешнем сезоне сноубордистов. Соревнования прошли в условиях конкуренции. Среди мужчин медали разыграли около 40 сильнейших райдеров страны.

Обладателем бронзовой медали в разделе «слоуп-стайл» стал рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара из Томской области Богдан Бут (83,25). Первое место занял фристайлист из Краснодарского края Денис Некрасов (84,75), красноярский спортсмен Артём Дулов стал серебряным призером турнира (84,00).

Завоеванная «бронза» стала для военнослужащего еще одним хорошим результатом завершившегося сезона. По итогам выступления в 2020-2021 годах спортсмен выполнил норматив мастера спорта России по сноуборду и стал победителем Кубка России.

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