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20.04.2021 (19:45)

Армейские лучники завоевали золотые награды на этапе Гран-При в Анталье

В Анталье (Турция) прошли соревнования второго этапа Гран-при Европы по стрельбе из лука. На счету армейских спортсменов две золотые награды.

Прапорщик Наталья Авдеева стала лучшей в личных соревнованиях в блочном луке в Турции.

Армейская спортсменка выиграла финальный поединок у представительницы сборной России Арины Черкезовой со счетом 140-133. Эта финальная встреча получилась интересной и напряженной, из-за ветра было много спорных пробоин. Бронзовую медаль так же завоевала россиянка Степанида Артахинова.

Впервые за долгое время весь пьедестал среди женщин в блочном луке был занят российским спортсменками.

В соревновании мужчин в классическом луке Галсан Базаржапов.

Победу на турнире ему принёс выигрыш в матче со спортсменом из Новой Зеландии Николасом Д’Амо.

Уже в начале июня снова в Анталье пройдут соревнования чемпионата Европы, где будет проходить розыгрыш Олимпийских квот.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА
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