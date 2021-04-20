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20.04.2021 (19:30)

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь стал двукратным победителем Всероссийских соревнований по прыжкам на батуте

Мастер спорта международного класса по прыжкам на батуте, рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь Егор Глушенко показал лучший результат в дисциплине двойной минитрамп на Всероссийских соревнованиях в Ярославле. За две попытки он смог набрать 73.4 балла. Вторым стал Вадим Немичев из Ростовской области (72,3), третьим - Егор Казаков из Челябинской области (65,6).

В синхронных прыжках Егор выступал в паре с Владимиром Грищенко. В своей финальной попытке спортсмены набрали 78,940 балла чего хватило для победы на турнире. Вторыми стали Роман Анохин и Александр Говорухин из Москвы (77,860), третьими – Вадим Немичев и Андрей Прокопенко.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА
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