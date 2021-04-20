20.04.2021 (19:00)

Военные инженеры армейского корпуса в ходе контрольной проверки переправили бронетехнику по воде и обезвредили минные поля

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений мотострелковой дивизии армейского корпуса Балтийского флота отработали вопросы инженерной разведки и разминирования колонных путей маршрутов наступления танкового и мотострелковых полков в ходе контрольных занятий в Калининградской области.

На учении саперы обнаружили демаскирующие признаки мин, установленных на пути следования колонны бронетехники и проложили путь через условные минные и инженерные заграждения.

Кроме того, военные инженеры с применением путепрокладчика, большого артиллерийского тягача БАТ-2, инженерной машины разграждения ИМР-2 и снегоболотохода КТМ-10 преодолели участки болотистой местности, обеспечив при этом проход колонны, состоящей из 60 единиц гусеничной и колесной техники.

Общая протяженность подготовленного инженерными подразделениями маршрута составила более 5 километров.

Всего к учению было привлечено свыше 300 военнослужащих и около 80 единиц военной техники.

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