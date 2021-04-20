20.04.2021 (18:45)

Лётчики Северного флота провели первую воздушную тренировку демонстрационного пролёта, посвящённого Дню Победы

Сегодня в первой половине дня в небе над городом-героем Мурманском состоялась тренировка демонстрационного пролёта авиации Северного флота, посвящённого Дню Великой Победы.

В воздух поднялись 16 боевых машин, пилотируемых лучшими морскими лётчиками, которым выпала честь представить авиацию Северного флота жителям Мурманской области.

Пролёт состоялся по традиционному маршруту, проверенному несколькими годами участия в праздничных мероприятиях. Лётчики прошли с запада на восток над Кольским заливом и мурманским мемориалом защитникам Советского Заполярья. Полёт проходил в коридоре высот от 200 до 600 метров.

В пролёте приняли участие вертолеты Ка-27М, Ми-8. военно-транспортные самолеты Ан-26 и Ан-12, противолодочный самолет Ил-38 и воздушный пункт управления - самолет Ил-20, учебно-тренировочный самолет Су-25УТГ, корабельные истребители Су-33 и МиГ-29К, пара фронтовых бомбардировщиков Су-24м и истребителей-перехватчиков МиГ-31бм.

Следующая тренировка пролёта авиации Северного флота над Мурманском состоится через несколько дней. Генеральная репетиция пройдёт 7 мая.

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