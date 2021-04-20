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20.04.2021 (18:30)

Курсанты инженерных специальностей военно-морских учебных заведений ознакомятся с мультимедийной выставкой предприятия «Севмаш»

В соответствии с указаниями Главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова о повышении профориентационной работы в учебных заведениях Военного Учебно-Научного Центра ВМФ, курсанты инженерных специальностей военно-морских институтов ознакомятся с уникальной мультимедийной виртуальной фотовыставкой АО «ПО «Севмаш» – крупнейшего судостроительного предприятия России. Выставка приурочена ко Дню кораблестроителя, который отмечается 29 июня.

Уникальность выставки состоит в том, что она построена на редких кадрах - недавно рассекреченных фотографиях атомных подводных лодок III поколения проекта 971 (проектант СПМБМ «Малахит»), которые в народе получили наименование «Звериной серии». Причина такому прозвищу проста – многие корабли этого проекта называются именами крупных хищников семейства кошачьих – «Барс», «Пантера», «Леопард», «Тигр», «Гепард». Обводы этих ракетоносцев настолько совершенны и эстетичны с архитектурной точки зрения, что является огромной заслугой проектантов и кораблестроителей. В сопровождении ответственных сдатчиков, сдаточных механиков и технологов «Севмаша», посетители могут пройти по виртуальной выставке. Кораблестроители знаменитого северодвинского предприятия, которые создавали эти корабли, в аудиоверсии расскажут интересные истории из периода рождения атомоходов и об особенностях их строительства.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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Метки:
Военно-Морской Флот
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