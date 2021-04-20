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20.04.2021 (18:15)

Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря

Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил и Су-27 морской авиации ВМФ России.

Продолжительность полета составила около восьми часов.

На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Германии, F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии.

Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.

Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Авиация , Дальняя авиация , Воздушно-космические силы (ВКС)
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