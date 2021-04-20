20.04.2021 (17:25)

В Москве под руководством главы военного ведомства прошло заседание Коллегии Минобороны России

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу прошло заседание Коллегии Минобороны России.

Открывая заседание, Министр обороны предложил начать работу с рассмотрения вопроса строительства укрытий для авиационной техники.

«В соответствии с Планом развития аэродромной сети предусмотрено возвести более 300 укрытий. Это позволит обеспечить базирование перспективных авиационных комплексов, в том числе самолётов пятого поколения. Создание укрытий синхронизировано с поставками летательных аппаратов в войска», — заявил глава военного ведомства.

По словам Сергея Шойгу, сооружения обеспечат маскировку авиатехники от спутникового наблюдения, её защищённость от климатических факторов и огневого воздействия, улучшат условия работы инженерно-технического состава.

Министр обороны подчеркнул, что работы ведут не только организации Военно-строительного комплекса, но и инженерно-аэродромные батальоны, что сокращает сроки и стоимость строительства.

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Следующий вопрос повестки заседания Коллегии касался хода выполнения планов деятельности Южного военного округа и Северного флота в соответствии с указами Президента Российской Федерации и его поручений по итогам совещаний в Сочи.

Как отметил Сергей Шойгу, военно-политическая обстановка на Юго-Западном стратегическом направлении остаётся сложной. Это во многом связано с попытками ряда иностранных государств нарастить своё военное присутствие у южных и западных границ России.

Сохраняется деструктивный курс военно-политического руководства Украины, которое стремится дестабилизировать ситуацию на Донбассе.

США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Чёрного моря.

«Нестабильное положение дел наблюдается в ряде стран Ближневосточного региона и Закавказья. Попытки альянса противодействовать его нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания и наращивать боевые возможности войск Южного военного округа», — заявил Министр обороны России.

Глава военного ведомства добавил, что в рамках совершенствования боевого состава в прошлом году проведено 54 организационных мероприятия, главным из которых стало формирование ещё одной мотострелковой дивизии.

Одновременно с этим ведётся непрерывное переоснащение округа. В 2020 году войска получили более 3,2 тыс. единиц современного вооружения и военной техники, а их доля в воинских частях и соединениях составила 70%.

При подготовке органов военного управления применяются новые системы управления. Выросло качество практических мероприятий.

Наряду с развитием военной инфраструктуры, продолжается обеспечение военнослужащих жильём. В начале года введены в эксплуатацию 18 домов на 832 квартиры. Завершено строительство четырёх жилых домов на 528 квартир в Махачкале.

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«Говоря о Северном флоте, подчеркну, что сегодня он способен обеспечить защиту национальных интересов и военную безопасность государства в Арктике», — сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Общая укомплектованность флота военнослужащими по контракту составляет 97%, к концу года их численность возрастёт до 99,2%.

Продолжается переоснащение на новые виды оружия. В текущем году должно быть поставлено 245 единиц современного вооружения, в результате до конца года его доля достигнет 62,3%.

На Северном флоте предусмотрено провести испытания 79 образцов военной техники, среди них — 13 кораблей и судов, четыре атомные подводные лодки: это «Новосибирск», «Красноярск», «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов».

«Помимо этого, в текущем году планируется завершить испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Этим комплексом предполагается оснастить атомные подводные лодки и надводные корабли дальней морской зоны», — добавил Министр обороны.

Сергей Шойгу отметил, что принятые на вооружение в прошлом году новейшие боевые корабли — атомный подводный крейсер «Князь Владимир» и фрегат «Адмирал флота Касатонов» — успешно совершили первые дальние походы и выполнили задачи боевой службы в оперативно важных районах Мирового океана.

«Подчеркну, что подготовка сил и войск Северного флота ведётся в суровых условиях Заполярья и Арктики. Высокий профессионализм личного состава флота продемонстрировал в ходе комплексной арктической экспедиции, проведённой под руководством главнокомандующего ВМФ в районе архипелага Земля Франца-Иосифа, — сказал глава военного ведомства. — В экспедиции было задействовано более 600 военнослужащих и гражданского персонала, около 200 образцов вооружения и военной техники. Для её обеспечения осуществлено 66 самолёто-вылетов военно-транспортной авиации».

Кроме того, в сложном по навигации проливе Кембридж впервые в истории Военно-Морского Флота осуществлено всплытие во льдах трёх атомных подводных лодок в ограниченном районе радиусом 300 метров.

В ходе экспедиции выполнен полёт в приполюсный район с дозаправкой в воздухе двух истребителей МиГ-31, которые прошли географическую точку Северного полюса и успешно решили другие задачи.

«Важно сказать, что на Северном флоте постоянно отрабатывается применение истребительной авиации с аэродромов арктических архипелагов», — сказал Министр обороны.

Продолжается развитие военной инфраструктуры на арктических островах и побережье Северного Ледовитого океана.

В прошлом году на аэродроме Нагурская, расположенном на острове Земля Александры, завершено строительство взлётно-посадочной полосы длиной 3,5 тыс. метров, что позволяет принимать все типы летательных аппаратов.

Завершается строительство аэродрома Темп на архипелаге Новосибирские острова. В интересах 3-й дивизии ПВО возводится военный городок в посёлке Тикси Республики Саха (Якутия).

«Отмечу, что на Северном флоте традиционно большое внимание уделяется научной и исследовательской работе. Совместно с Русским географическим обществом в конце прошлого года обследованы объекты на архипелаге Новая Земля и в акватории Северного морского пути. В результате найдено более 120 экспонатов, имеющих историческое значение. Все они будут переданы в ведущие музеи России. В этом году эту работу продолжим», — констатировал Сергей Шойгу.

Далее глава военного ведомства сообщил, что в соответствии с решением Президента Министерство обороны проведёт масштабную агитационно-пропагандистскую акцию «Мы — армия страны. Мы — армия народа».

Акция стартует 25 апреля. В этот день с Киевского вокзала отправится тематический поезд, оформление вагонов которого отражает героические страницы нашей славной истории, новейшие достижения Вооружённых Сил, развитие юнармейского движения и работу военных медиков в период пандемии.

Железнодорожный состав проследует почти через всю страну — от Москвы до Владивостока, сделает остановки в 51 городе, в том числе в Мурманске и Севастополе.

На железнодорожных станциях выступят концертные бригады, будут организованы экскурсии по выставочным экспозициям. Все желающие смогут пройти медицинское обследование.

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«Подчеркну, что все мероприятия, проводимые Министерством обороны, проходят с соблюдением мер профилактики новой коронавирусной инфекции», — сказал Сергей Шойгу.

Он также добавил, что в Вооружённых Силах Российской Федерации вспышек этого инфекционного заболевания не допущено. Выздоровело 99% заболевших.

«Вакцинация против COVID-19 находится на особом контроле. С начала прививочной кампании в армию и на флот было поставлено более 700 тыс. доз препарата, вакцинировано свыше 650 тыс. военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала», — сообщил Министр обороны.

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