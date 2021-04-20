20.04.2021 (17:05)

Тематический поезд проследует по территории страны в рамках масштабной агитационно-пропагандистской акции

Тематический поезд проследует по территории страны в рамках масштабной агитационно-пропагандистской акции, которая стартует 25 апреля, сообщил Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.

«В соответствии с решением Президента Министерство обороны проведёт масштабную агитационно-пропагандистскую акцию «Мы — армия страны. Мы — армия народа», — сообщил глава военного ведомства на заседании Коллегии Минобороны России.

«В этот день с Киевского вокзала отправится тематический поезд, оформление вагонов которого отражает героические страницы нашей славной истории, новейшие достижения Вооружённых Сил, развитие юнармейского движения и работу военных медиков в период пандемии», — сказал Сергей Шойгу.

Железнодорожный состав проследует почти через всю страну — от Москвы до Владивостока, сделает остановки в 51 городе, в том числе в Мурманске и Севастополе.

«На железнодорожных станциях выступят концертные бригады, будут организованы экскурсии по выставочным экспозициям. Все желающие смогут пройти медицинское обследование», — Добавил Министр обороны.

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