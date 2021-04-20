20.04.2021 (16:05)

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации провели обзорную экскурсию для детей

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации для детей провели обзорную экскурсию. В Атриуме дети осмотрели экспозиции, посвященные 800-летию со дня рождения Александра Невского. Экскурсию провел заместитель директора музея (по экспозиционной и выставочной работе) Лукин Владимир Витальевич. Он рассказал молодым экскурсантам о том, как формировался образ Александра Невского.

На выставке также были представлены иконы, картины, мечи, пластинчатый доспех с кольчугой, боевой топор, кистень. Присутствовала экспозиция, посвященная ордену Александра Невского.

В рамках экскурсии ребята также посетили зал имени Генералиссимуса А.В. Суворова, зал имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, помещения группы психологической работы, шахматную галерею, музей Национального центра.

Они побывали и в спортивном зале, посмотрели различные тренажеры для занятий. Там же с ребятами провели разминку и продемонстрировали азы метания ножей. В завершении мероприятия был организован просмотр фильма о ходе строительства Национального центра.

Справочно:

Национальный центр управления обороной Российской Федерации (НЦУ) предназначен для обеспечения централизованного боевого управления Вооруженными Силами Российской Федерации; обеспечения управления повседневной деятельностью Военно-воздушных сил и Военно-Морского Флота; сбора, обобщения и анализа информации по военно-политической обстановке в мире, на стратегических направлениях и по общественно-политической обстановке в Российской Федерации в мирное

и военное время.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице