Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.04.2021 (17:45)

Первые призывники из Москвы и области сдали тесты на COVID-19 и отправлены к местам прохождения военной службы

На сборных пунктах военных комиссариатов города Москвы и области состоялась первая отправка призывников в соединения и воинские части Западного военного для прохождения военной службы в ходе весеннего призыва.

По прибытию на сборный пункт каждый новобранец прошел термометрию и сдал тест на COVID-19, весь процесс проходил в индивидуальном порядке без очередей и скопления людей.

Призванные граждане прибывали в автобусах с соблюдением социальной дистанции. В каждом автобусе находилось от четырех до шести юношей, обеспеченных средствами индивидуальной защиты в районных комиссариатах.

На сборном пункте молодых людей обеспечили комплектом летней и зимней военной формы одежды, несессером, банковской картой, сим-картами, медицинскими масками и антисептиками.

Всего со сборных пунктов военного комиссариата города Москвы и области будет отправлено в войска свыше 10 тыс. человек. По прибытии к местам прохождения военной службы они пройдут двухнедельный карантин.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Нижнем Новгороде военный парад 9 мая откроет танк Т-34
В Калининграде состоялась первая отправка призывников на Балтийский флот
В Ленобласти расчеты беспилотной авиации ЗВО отработали поиск командных пунктов условного противника
В Ленобласти минометчики ЗВО уничтожили более ста объектов условного противника

Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false