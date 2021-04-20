20.04.2021 (17:45)

Первые призывники из Москвы и области сдали тесты на COVID-19 и отправлены к местам прохождения военной службы

На сборных пунктах военных комиссариатов города Москвы и области состоялась первая отправка призывников в соединения и воинские части Западного военного для прохождения военной службы в ходе весеннего призыва.

По прибытию на сборный пункт каждый новобранец прошел термометрию и сдал тест на COVID-19, весь процесс проходил в индивидуальном порядке без очередей и скопления людей.

Призванные граждане прибывали в автобусах с соблюдением социальной дистанции. В каждом автобусе находилось от четырех до шести юношей, обеспеченных средствами индивидуальной защиты в районных комиссариатах.

На сборном пункте молодых людей обеспечили комплектом летней и зимней военной формы одежды, несессером, банковской картой, сим-картами, медицинскими масками и антисептиками.

Всего со сборных пунктов военного комиссариата города Москвы и области будет отправлено в войска свыше 10 тыс. человек. По прибытии к местам прохождения военной службы они пройдут двухнедельный карантин.

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