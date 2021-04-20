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20.04.2021 (17:30)

В Калининградской области военнослужащие Балтийской ВМБ почтили память красноармейца, погибшего при штурме Пиллау в апреле 1945 года

В Приморске перезахоронили прах командира стрелкового отделения 11-й гвардейской армии Кириона Бибикова, погибшего в апреле 1945 года при штурме города-крепости Пиллау.

В мероприятии, которая прошла на мемориальном комплексе братской могилы советских воинов, приняла участие внучка красноармейца Наталья Садовая (Бибикова), представители командования Балтийской военно-морской базы (ВМБ) и военные моряки. На памятной церемонии медаль деда «За боевые заслуги» была передана внучке бойца.

Поисковики группы «Аванпорт-Поиск» обнаружили награду среди останков советских воинов, именно по её номеру было установлено имя бойца. После этого было решено разыскать родственников Кириона Бибикова.

25 апреля исполняется 76 лет со дня окончания штурма советскими войсками Пиллау (ныне — Балтийск). Взяв предпоследний опорный пункт гитлеровских войск, Красная Армия завершила Восточно-Прусскую наступательную операцию.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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