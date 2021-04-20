20.04.2021 (17:00)

Силы и войска Северного флота в рамках учения развернулись в Баренцевом море и на Кольском полуострове

В рамках выполнения практических мероприятий командно-штабного учения, которое проходит на Северном флоте под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова, силы и войска Северного флота отработали выход из пунктов базирования в районы рассредоточения. Из основных баз Северного флота на Кольском полуострове (Североморска, Полярного и Гаджиево) был осуществлён вывод кораблей и подводных лодок, отработано их противоминное охранение. В выводе кораблей в море были задействованы малые противолодочные и ракетные корабли, а также базовые тральщики Кольской флотилии разнородных сил и атомный ракетный крейсер стратегического назначения.

Одновременно в Баренцевом море действуют две корабельные тральные группы в составе морского тральщика «Владимир Гуманенко», базовых тральщиков «Коломна», «Ельня», «Ядрин» и «Соловецкий юнга», корабельная ударная группа в составе малых ракетных кораблей «Айсберг» и «Рассвет», корабельная поисково-ударная группа в составе малых противолодочных кораблей «Снежногорск», «Брест» и «Юнга», а также подводные лодки и фрегат «Адмирал флота Касатонов», который также задействован в выполнении учебно-боевых задач командно-штабного учения в западной части Баренцева моря.

Береговые и сухопутные войска Северного флота отработали приведение в высшие степени боеготовности и выход в назначенные районы для ведения маневренной обороны, поиска и уничтожения диверсионных и разведывательных групп условного противника.

Морские пехотинцы усилили подразделения охраны военных объектов и в первую очередь штаба Северного флота.

Задачи по противодиверсионной обороне пунктов базирования подводных лодок отработали военнослужащие отрядов специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами.

Подразделения противовоздушной обороны отработали наращивание радиолокационного поля в Арктике и приведение в повышенную боевую готовность зенитных ракетных дивизионов, оснащённых системами С-400 и С-300, дислоцированных на Кольском полуострове и архипелаге Новая Земля.

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