20.04.2021 (16:45)

В Санкт-Петербурге прошла первая сводная тренировка участников военного парада 9 мая

В Санкт-Петербурге состоялась первая сводная тренировка участников военного парада в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В ней приняли участие более 4 тыс. военнослужащих Западного военного округа, силовых ведомств региона и курсантов военных вузов.

В ходе тренировки, прошедшей на Дворцовой площади, военнослужащие в составе расчётов отработали выполнение строевых приёмов с оружием и без него, слаженность подразделений в ходе движения, выполнение элементов торжественного марша.

Мероприятие проводилось с соблюдением комплекса санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты дезинфицировали предназначенные для перевозки личного состава транспортные средства и помещения для проживания. Все участники тренировки находились под пристальным наблюдением военных медиков и прошли многоразовую термометрию.

Личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты — медицинскими масками и антисептиками, контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.

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