20.04.2021 (17:15)
В Московской области стартовал третий этап конкурса «Воин мира» среди военнослужащих ЗВО
В Московской области на базе Таманской мотострелковой дивизии стартовал третий отборочный этап международного конкурса АрМИ-2021 «Воин мира». Он проводится среди военнослужащих от всех объединений и отдельных воинских частей Западного военного округа (ЗВО).
Конкурс проводится в несколько раундов: военно-спортивный («Атлет»), раунд по боевой подготовке («Профессионал»), литературно-художественный и танцевальный («Кавалер» или «Сударыня»), раунд на знание военной истории, ратной славы и воинской доблести («Эрудит»).
Победители будут представлять Западный военный округ на всеармейском этапе соревнования. Всего на данном этапе конкурса состязаются 33 военнослужащих, из которых 11 — представители прекрасного пола.
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