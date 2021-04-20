20.04.2021 (17:15)

В Московской области стартовал третий этап конкурса «Воин мира» среди военнослужащих ЗВО

В Московской области на базе Таманской мотострелковой дивизии стартовал третий отборочный этап международного конкурса АрМИ-2021 «Воин мира». Он проводится среди военнослужащих от всех объединений и отдельных воинских частей Западного военного округа (ЗВО).

Конкурс проводится в несколько раундов: военно-спортивный («Атлет»), раунд по боевой подготовке («Профессионал»), литературно-художественный и танцевальный («Кавалер» или «Сударыня»), раунд на знание военной истории, ратной славы и воинской доблести («Эрудит»).

Победители будут представлять Западный военный округ на всеармейском этапе соревнования. Всего на данном этапе конкурса состязаются 33 военнослужащих, из которых 11 — представители прекрасного пола.

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