Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.04.2021 (17:15)

В Московской области стартовал третий этап конкурса «Воин мира» среди военнослужащих ЗВО

В Московской области на базе Таманской мотострелковой дивизии стартовал третий отборочный этап международного конкурса АрМИ-2021 «Воин мира». Он проводится среди военнослужащих от всех объединений и отдельных воинских частей Западного военного округа (ЗВО).

Конкурс проводится в несколько раундов: военно-спортивный («Атлет»), раунд по боевой подготовке («Профессионал»), литературно-художественный и танцевальный («Кавалер» или «Сударыня»), раунд на знание военной истории, ратной славы и воинской доблести («Эрудит»).

Победители будут представлять Западный военный округ на всеармейском этапе соревнования. Всего на данном этапе конкурса состязаются 33 военнослужащих, из которых 11 — представители прекрасного пола.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Калининграде состоялась первая отправка призывников на Балтийский флот
В Ленобласти расчеты беспилотной авиации ЗВО отработали поиск командных пунктов условного противника
В Ленобласти минометчики ЗВО уничтожили более ста объектов условного противника
Сотрудники военной полиции, задействованные в обеспечении правопорядка на параде Победы в Воронеже, привились от COVID-19

Метки:
Западный военный округ , Воин мира , АрМИ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false