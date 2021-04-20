20.04.2021 (16:30)

В Тульском гвардейском соединении ВДВ завершился Кубок командующего Воздушно-десантными войсками по дзюдо

В Тульском гвардейском воздушно-десантном соединении завершился Кубок командующего Воздушно-десантными войсками по дзюдо.

Данный турнир проводится уже в четвертый раз и собирает сильнейших дзюдоистов-десантников.

В соревнованиях принимали участие более 60 военнослужащих в составе 10 команд соединений, воинских частей и учреждений ВДВ.

На торжественной церемонии открытия участников турнира приветствовали командир Тульского гвардейского Воздушно-десантного соединения гвардии полковник Евгений Тонких, главный инспектор соревнований – судья Всероссийской категории, мастер спорта России подполковник Эдуард Сафиулин, главный судья соревнований – судья Всероссийской категории, заслуженный тренер России Виталий Сальников, ветеран Воздушно-десантных войск, заслуженный мастер спорта, победитель различных международных турниров по смешанным единоборствам Магомедхан Гамзатханов (Волк-Хан), которые пожелали участникам турнира честной борьбы и победы сильнейшим.

Кроме того, главный инспектор соревнований вручил медали Министерства обороны Российской Федерации «За воинскую доблесть» и «За отличие в соревнованиях» военнослужащим, показавшим высокие результаты и внесшим большой вклад в победу Воздушно-десантных войск в спартакиаде Вооруженных Сил Российской Федерации в 2020 году.

Спортсмены ВДВ являются сильнейшими в данном виде единоборств в Вооруженных Силах Российской Федерации и, как результат, на татами развернулась жаркая и бескомпромиссная борьба.

По итогам турнира первое место заняла команда Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения, на втором месте курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, третьими стали представители отдельного гвардейского соединения специального назначения ВДВ из подмосковной Кубинки.

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