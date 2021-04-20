20.04.2021 (16:15)

В Нижнем Новгороде военный парад 9 мая откроет танк Т-34



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Нижнем Новгороде военный парад 9 мая откроет танк Т-34

Из Московской области для участия в параде Победы в Нижний Новгород был доставлен танк Т-34.

В День Победы по центральной улице города торжественным маршем пройдут свыше 1,2 тысячи человек. Среди них: военнослужащие гвардейской танковой армии ЗВО, учащиеся академий МВД и МЧС, воспитанники кадетского корпуса и Юнармии.

В составе механизированной колонны будет задействовано 76 единиц различной боевой техники. Парад Победы откроет танк Т-34, за ним проследуют современные образцы военной техники: танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, реактивные системы залпового огня «Град», самоходные артиллерийские установки САУ «Мста-С», оперативно-тактические ракетные комплексы ОТРК «Искандер-М», бронеавтомобили повышенной проходимости «Тайфун-К», «Рысь».

Совместные тренировки пеших коробок и механизированной колонны состоятся 3 и 5 мая. Генеральная репетиция пройдет 7 мая.

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