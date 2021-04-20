Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.04.2021 (16:15)

В Нижнем Новгороде военный парад 9 мая откроет танк Т-34

Фото Видео

Из Московской области для участия в параде Победы в Нижний Новгород был доставлен танк Т-34.

В День Победы по центральной улице города торжественным маршем пройдут свыше 1,2 тысячи человек. Среди них: военнослужащие гвардейской танковой армии ЗВО, учащиеся академий МВД и МЧС, воспитанники кадетского корпуса и Юнармии.

В составе механизированной колонны будет задействовано 76 единиц различной боевой техники. Парад Победы откроет танк Т-34, за ним проследуют современные образцы военной техники: танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, реактивные системы залпового огня «Град», самоходные артиллерийские установки САУ «Мста-С», оперативно-тактические ракетные комплексы ОТРК «Искандер-М», бронеавтомобили повышенной проходимости «Тайфун-К», «Рысь».

Совместные тренировки пеших коробок и механизированной колонны состоятся 3 и 5 мая. Генеральная репетиция пройдет 7 мая.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Екатеринбурге полным ходом идет подготовка к параду Победы
Авиационная группа ВВО примет участие в воздушной части парада Победы в Улан-Удэ
На западе России более тысячи военнослужащих Западного военного округа и Северного флота впервые приняли участие в совместных двухсторонних тактических учениях
Во Владивостоке состоялась первая ночная тренировка механизированной части парада Победы на главной улице Приморской столицы

Метки:
Западный военный округ , Военные парады
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false