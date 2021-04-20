20.04.2021 (16:00)

В Калининграде состоялась первая отправка призывников на Балтийский флот

На сборном пункте военного комиссариата Калининградской области в ходе весеннего призыва состоялась первая отправка призывников на Балтийский флот.

Первая команда, состоящая более чем из 30 человек, прошла все необходимые процедуры медицинского освидетельствования, дактилоскопию, профессиональный отбор, получение телефонных сим-карт. Кроме этого, призванных в береговые войска и на корабли новобранцев распределили по видам и родам войск, сфотографировали, выдали многофункциональные персональные электронные карты, военные билеты и переодели в военную форму одежды.

В рамках весеннего призыва 2021 года из Калининградской области призовут на военную службу более 1,2 тыс. человек. Большинство из них будут проходить службу на кораблях и в береговых частях Балтийского флота. 20 призывников будут направлены для прохождения военной службы по призыву в четвёртую научно-производственную роту при АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь».

Приём молодого пополнения на сборном пункте военного комиссариата Калининградской области проводится с соблюдением превентивных санитарно-эпидемических мер. Новобранцы в обязательном порядке сдают тесты на наличие коронавирусной инфекции, а на время следования к местам прохождения военной службы обеспечены медицинскими масками.

Во всех призывных пунктах региона предусмотрены места для размещения призывников, определён порядок входа и выхода граждан в помещения военных комиссариатов, в том числе с использованием запасных и эвакуационных выходов и соблюдением установленных норм социальной дистанции.

Все призывники, врачи-специалисты, члены призывных комиссий обеспечиваются необходимыми средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. Кроме того, все военные комиссариаты и сборные пункты обеспечены расходными материалами, средствами защиты, приборами для очистки воздуха и бесконтактными термометрами.

Более 100 сотрудников военных комиссариатов Калининградской области, которые осуществляют непосредственную работу с призывниками, прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции российским препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

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