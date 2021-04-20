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20.04.2021 (15:30)

Курсанты парадного расчета Военной академии МТО посетили Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации

Курсанты парадного расчёта Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулева посетили Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации.

Для будущих офицеров была проведена обзорная экскурсия по залам музея, где выставлено огромное количество уникальных экспонатов: техники, оружия, документов, макетов самолетов, картин, фотографий и статей. Военнослужащие ознакомились с инсталляциями из техники, где настоящие орудия перемешаны с архивными фотографиями, репликами документов и приказов.

Особое внимание было уделено экспозиции музея, посвященной истории отечественного флота и армии в период с XIV по XX века.

Финалом экскурсии стало посещение «Зала Победы». Этот зал олицетворяет счастье и радость от долгожданной Победы над фашистской Германией и вечную память о тех, кто не дожил до мирных дней.

После окончания основной части экскурсии курсанты получили возможность самостоятельно ознакомиться с другими тематическими залами музея.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО) , Музеи
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