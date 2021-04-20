Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.04.2021 (14:30)

В Ленобласти минометчики ЗВО уничтожили более ста объектов условного противника

В Ленинградской области военнослужащие минометных подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в рамках контрольной проверки уничтожили более ста объектов условного противника.

Минометчики вели огонь из 120-мм возимых минометов «Сани» по скрытым и движущимся целям, которые имитируют военную технику, живую силу и укреплённые объекты неприятеля. Стрельба велась осколочно-фугасными снарядами на расстоянии до полутора тысячи метров.

Кроме того, военнослужащие отработали нормативы по развёртыванию минометов из походного положения в боевое, по обнаружению целей и корректировке огня с использованием переносных средств наблюдения.

В мероприятиях контрольной проверки было задействовано свыше 150 военнослужащих и около 30 единиц боевой и специальной техники минометных подразделений.
 

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Учение с участием более 3 тыс. военнослужащих ЦВО завершилось в Челябинской области
На западе России более тысячи военнослужащих Западного военного округа и Северного флота впервые приняли участие в совместных двухсторонних тактических учениях
В Ленобласти более 10 артефактов времен Великой Отечественной войны пополнят экспозиции музеев общевойсковой армии ЗВО
Российские военные связисты в Приднестровье сдали контрольную проверку

Метки:
Артиллерия , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false