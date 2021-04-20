20.04.2021 (14:30)

В Ленобласти минометчики ЗВО уничтожили более ста объектов условного противника

В Ленинградской области военнослужащие минометных подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в рамках контрольной проверки уничтожили более ста объектов условного противника.

Минометчики вели огонь из 120-мм возимых минометов «Сани» по скрытым и движущимся целям, которые имитируют военную технику, живую силу и укреплённые объекты неприятеля. Стрельба велась осколочно-фугасными снарядами на расстоянии до полутора тысячи метров.

Кроме того, военнослужащие отработали нормативы по развёртыванию минометов из походного положения в боевое, по обнаружению целей и корректировке огня с использованием переносных средств наблюдения.

В мероприятиях контрольной проверки было задействовано свыше 150 военнослужащих и около 30 единиц боевой и специальной техники минометных подразделений.



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