20.04.2021 (15:45)

В Ленобласти расчеты беспилотной авиации ЗВО отработали поиск командных пунктов условного противника

В Ленинградской области расчеты беспилотных летательных аппаратов общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в рамках контрольной проверки за зимний период обучения отработали задачи по поиску командных пунктов условного противника.

Расчеты БЛА «Орлан-10» провели разведку пяти заданных районов, осуществили фото- и видеофиксацию местности, обнаружили командные пункты неприятеля и передали их точные координаты.

В ходе выполнения задач военнослужащие также совершенствовали навыки по развёртыванию комплексов и использованию аппаратов на незнакомых участках местности в ночное время суток.

Всего в мероприятиях контрольной проверки было задействовано свыше 60 военнослужащих и около 20 единиц военной и специальной техники.

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