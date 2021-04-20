20.04.2021 (15:45)
В Ленобласти расчеты беспилотной авиации ЗВО отработали поиск командных пунктов условного противника
В Ленинградской области расчеты беспилотных летательных аппаратов общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в рамках контрольной проверки за зимний период обучения отработали задачи по поиску командных пунктов условного противника.
Расчеты БЛА «Орлан-10» провели разведку пяти заданных районов, осуществили фото- и видеофиксацию местности, обнаружили командные пункты неприятеля и передали их точные координаты.
В ходе выполнения задач военнослужащие также совершенствовали навыки по развёртыванию комплексов и использованию аппаратов на незнакомых участках местности в ночное время суток.
Всего в мероприятиях контрольной проверки было задействовано свыше 60 военнослужащих и около 20 единиц военной и специальной техники.
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