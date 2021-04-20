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20.04.2021 (14:00)

Воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища во Владивостоке посетили один из главных символов Тихоокеанского флота

Воспитанники седьмых классов филиала Нахимовского военно-морского училища во Владивостоке в рамках подготовки к Всероссийскому патриотическому конкурсу «Сыны и дочери Отечества», проводимому Министерством обороны Российской Федерации, посетили один из главных символов Тихоокеанского флота — маяк Басаргина.

При заходе в порт Владивосток суда ориентируются на два маяка — Басаргина и Скрыплева, образующие морские ворота в город. Всего же во Владивостоке построено пять маяков: Басаргина, Скрыплева, Токаревского, Россета и Шкотовский.

Хранитель маяка Алексей Степков провел с нахимовцами экскурсию, рассказал, что Владивосток, как и подобает приморскому городу, славится своими маяками, каждый из которых имеет свое имя и неповторимую историю. Одним из самых известных и красивых среди них признан Басаргинский маяк, стоящий у главных морских ворот города. Этот маяк уже 84 года встречает и провожает все корабли и суда, заходящие в главную базу флота — в порт Владивосток.

Экскурсии с воспитанниками училища проводятся регулярно в целях формирования высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к историко-культурной общности российского народа.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Нахимовское училище , Тихоокеанский флот
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