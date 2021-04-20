20.04.2021 (13:45)

Сотрудники военной полиции, задействованные в обеспечении правопорядка на параде Победы в Воронеже, привились от COVID-19

Военнослужащие подразделений военной полиции Западного военного округа (ЗВО), которые обеспечивают воинскую дисциплину и правопорядок на репетициях парада Победы в Воронеже, привились от COVID-19.

Военные полицейские не первый год организуют безопасность во время подготовки и проведения парада Победы в Воронеже. В связи со сложившейся противоэпидемиологической обстановкой каждый военнослужащий решил сделать прививку отечественной вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

Вакцинопрофилактика проходила после медицинского обследования, в ходе которого военнослужащих осмотрели на наличие антител и противопоказаний.

На данный момент добровольную вакцинацию прошли около четырех тысяч военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Воронежской, Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской областях и в городе Коломне Московской области. Более 1,5 тысячи военнослужащих ожидают вакцинацию вторым компонентом.

Дополнительно в армию поступит еще три тысячи доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

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