20.04.2021 (13:30)

Около 6 тыс. новобранцев пополнят ряды соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск в ходе весеннего призыва

В ходе весеннего призыва граждан на военную службу первые представители воинских частей ВДВ убыли на призывные пункты субъектов Российской Федерации для отбора новобранцев, которые в дальнейшем будут проходить военную службу по призыву в Воздушно-десантных войсках.

«В ходе весеннего призыва 2021 года, который продлится до 15 июля, мы ожидаем прибытие в соединения и воинские части ВДВ около 6 тыс. военнослужащих вновь прибывшего пополнения из 67 регионов Российской Федерации», — сообщил начальник организационно-мобилизационного отдела штаба Воздушно-десантных войск полковник Дмитрий Сатаров.

Кроме того, он отметил, что новобранцы пополнят ряды всех соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск — от Уссурийска до Пскова, за исключением Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, которое комплектуется исключительно военнослужащими по контракту.

Более 1,3 тыс. призывников пройдут подготовку 242-м учебном центре (подготовки младших специалистов ВДВ) в Омске, по окончании которого летом текущего года получат свидетельства по специальностям «наводчик-оператор БМД-2, БМД-4М, БМП-2», «механик-водитель БМД-2, БМД-4М, БМП-2», а также специалистов связи, артиллерии и других воинских специальностей, которые требуются в Воздушно-десантных войсках.

Также около 30 призывников пройдут подготовку в Центральной базе воздушно-десантной техники и имущества в подмосковной Коломне Московской области, которые по окончании обучения направятся в войска специалистами по ремонту и обслуживанию парашютных приборов и систем.

Все военнослужащие, прибывающие в войска, имеют категорию годности по здоровью «А», позволяющую проходить военную службу во всех видах и родах войск Вооруженных Сил Российской Федерации без ограничений.

Из всего призывного контингента, направляемого военными комиссариатами для прохождения военной службы по призыву в Воздушно-десантные войска, более 500 человек подготовлены в ДОСААФ России по специальности «водитель транспортного средства» с категорией «С», также более 250 водителей категории «С» из числа призываемых прошли обучение в других учреждениях, а около 100 призывников подготовлены по другим специальностям, в том числе таким, как слесарь, фрезеровщик, токарь, тракторист, повар, фельдшер и др.

Также начальник организационно-мобилизационного отдела штаба ВДВ пояснил, что в связи со сложившейся эпидемической обстановкой по прибытии военнослужащих в воинские части с ними в обязательном порядке будут проведены все необходимые профилактические мероприятия.

В дальнейшем прибывший личный состав размещается на территории воинской части в специальном пункте. Он оборудован в отдельном здании, обеспечен запасом защитных медицинских масок и средств дезинфекции. Для новобранцев в течение 14 дней будет организована ежедневная трехразовая термометрия. В эти дни молодое пополнение пройдет медицинскую комиссию и углубленное психологическое обследование. Каждый желающий сможет пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.

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