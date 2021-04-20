20.04.2021 (13:15)

Курсанты Военного инженерно-технического института Военной академии МТО ознакомились с живописным искусством Северной столицы

В рамках серии экскурсионных прогулок по Санкт-Петербургу курсанты Военного инженерно-технического института Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулева посетили корпус Бенуа Русского музея.

Военнослужащие осмотрели постоянную экспозицию музея, посвященную искусству ХХ века, где были представлены работы основоположников русского авангарда, а также искусство 1920-х и 1930-х годов и живописные произведения 50-х и 60-х годов прошлого столетия.

В ходе знакомства с экспозициями Русского музея курсанты побывали на выставке продукции Императорского фарфорового завода и текстильных изделий российских производителей.

Значительное место в экскурсии заняло посещение тематической экспозиции к 75-летию Великой Победы, рассказавшей о главных этапах Великой Отечественной войны и блокаде Ленинграда.

Помимо постоянной экспозиции, курсанты ознакомились с выставкой «Преображенная природа», в которой представлены пейзажи Ивана Айвазовского, Алексея Саврасова, Фёдора Васильева, Архипа Куинджи, Исаака Левитана, Максима Воробьева и других прославленных художников.

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