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20.04.2021 (13:00)

На территории общевойсковой армии ЗВО началась акарицидная обработка в связи с началом пика активности клещей

На территории воинских частей, соединений и полигонов общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Курской, Воронежской, Белгородской, Брянской, Смоленской областях и городе Коломна в Подмосковье, началась акарицидная обработка в связи с началом пика активности клещей.

Так как большую часть времени военнослужащие проводят в полевых условиях, для минимизации вероятности заболевания личного состава энцефалитом, бабезиозами, пятнистой лихорадкой и эрлихиозами будет проведена обработка свыше 70 гектаров территории военных полигонов, усилен контроль за санитарно-эпидемиологическим обеспечением войск.

Командиры подразделений регулярно проверяют правильность ношения формы одежды, чтобы у военнослужащих оставалось как можно меньше открытых участков тела. По статистике пики активности клещей приходятся на май – июнь, а также на август – сентябрь.

Также в воинских частях и соединениях общевойсковой армии ЗВО стартовала плановая вакцинация против клещевого энцефалита.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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