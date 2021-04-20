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20.04.2021 (12:45)

Сотрудники ВАИ Северного флота приняли участие в проведении конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2021»

Сотрудники 253-й военно-автомобильной инспекции (территориальной) Северного флота совместно с представителями ГИБДД Мурманской области приняли участие в проведении регионального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2021». Конкурс прошел на базе минькинской коррекционной школы-интерната в Мурманской области.

Представители ВАИ Северного флота выступили в качестве судей конкурса.

В состязаниях приняли участие 12 команд. В каждой из них — по два мальчика и две девочки. Дети продемонстрировали свои знания Правил дорожного движения, основ оказания первой медицинской помощи и безопасности жизнедеятельности. После этого юные инспекторы движения состязались в фигурном вождении велосипеда на специально оборудованной препятствиями площадке и показали свои знания ПДД в автогородке.

Кроме того, ребята проявили себя с творческой стороны — рассказали стихи и показали сценки о соблюдении Правил дорожного движения.

Конкурс «Безопасное колесо» — это ежегодный фестиваль с испытаниями, который проводят среди молодых инспекторов движения. В нем участвуют добровольные отряды школьников, которые ратуют за безопасное поведение на дорогах. Конкурс проводится с целью привлечения детей к участию в пропаганде правил поведения на улицах и дорогах, а также безопасного участия в дорожном движении.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , ВАИ
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