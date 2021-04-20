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20.04.2021 (12:30)

Военные инженеры Оперативной группы российских войск в Приднестровье сдали зачёты по специальности

В рамках контрольной проверки за зимний период обучения военнослужащие инженерного подразделения Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) сдали зачёты по специальности.

В течение зимнего периода обучения специалисты совершенствовали свои навыки по таким темам обучения, как инженерные заграждения вероятного противника, фортификация, военные дороги и колонные пути, военные мосты, переправы, полевое водообеспечение и маскировка.

В ходе проверки личный состав совершил марш протяженностью 10 километров в район войскового стрельбища ОГРВ ПРРМ, где в указанном месте отработал действия по ликвидации завалов, прокладыванию дорог, оборудованию и маскировке полевых фортификационных сооружений для ведения огня и укрытий личного состава и техники.

Сдача контрольной проверки за зимний период обучения военнослужащими инженерного подразделения ОГРВ ПРРМ проводилась в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Инженерные войска , Приднестровье
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