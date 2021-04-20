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20.04.2021 (12:15)

Гранатометчики Оперативной группы российских войск в Приднестровье сдали контрольную проверку

Гранатомётчики Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) сдали контрольную проверку за зимний период обучения.

К сдаче проверки было привлечено 100% гранатометчиков ОГРВ ПРРМ. Огонь по мишеням, имитирующим наступающую пехоту и бронированную технику противника, велся из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов станковых АГС-17.

В ходе сдачи проверки военнослужащие отработали действия по скрытному перемещению и выбору места для стрельбы в здании, в окне и на крыше. В процессе выполнения упражнений особое внимание было уделено использованию фортификационных сооружений для защиты от авиационных налетов условного противника.

Контрольная проверка проводится в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
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