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20.04.2021 (12:05)

В Воронежской области прошел заключительный этап ночного тактического учения с мотострелковыми подразделениями общевойсковой армии ЗВО

На полигоне Погоново в Воронежской области состоялся заключительный этап ночного тактического учения с мотострелковыми подразделениями, усиленными артиллерией и танками общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО).

Мероприятие боевой подготовки проводилось в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

По замыслу учения, расчёты реактивных систем залпового огня «Град» получили разведданные о развернутых артиллерийских батареях, узлах связи и полевых штабах условного противника и приступили к их уничтожению. После работы артиллерии по позициям «противника» мотострелки, усиленные танковыми подразделениями, начали наступление.

В ходе наступления военнослужащие при помощи ночных бинокулярных приборов ТВН поразили свыше 100 различных мишеней, имитирующих живую силу и технику противника

Особенностью учения стало задействование мобильной мотострелковой группы, которая отрезала отступление «противника» к условному мосту с фланга.

Всего в заключительном этапе ночного тактического учения с мотострелковыми подразделениями общевойсковой армии ЗВО приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 100 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-2.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Западный военный округ
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