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20.04.2021 (09:15)

В Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота проведено учение с отрядом по борьбе с диверсионными силами и средствами

В Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота (ЧФ) прошло плановое учение с отрядом по борьбе с диверсионными силами и средствами (ПДСС).

Военнослужащие отряда отработали учебно-боевые задачи под водой.

Мероприятие боевой подготовки было проведено на специально оборудованном полигоне в акватории Чёрного моря.

По замыслу учения, противодиверсионный катер многоцелевого назначения типа «Грачонок» при помощи поисково-спасательного комплекса «Кальмар» обнаружил под водой неопознанную группу водолазов.

Экипаж катера выполнил условное гранатометание, после чего к поиску и нейтрализации «противника» приступили боевые пловцы, которые в составе группы в специальном снаряжении произвели спуск под воду с борта катера.

После обнаружения «диверсанты» были условно уничтожены с применением подводного стрелкового оружия, после чего боевые пловцы произвели осмотр района на предмет наличия установленных минно-взрывных устройств.

Роль условных диверсантов выполнили водолазные специалисты из состава отряда ПДСС.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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