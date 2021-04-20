20.04.2021 (09:15)
В Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота проведено учение с отрядом по борьбе с диверсионными силами и средствами
В Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота (ЧФ) прошло плановое учение с отрядом по борьбе с диверсионными силами и средствами (ПДСС).
Военнослужащие отряда отработали учебно-боевые задачи под водой.
Мероприятие боевой подготовки было проведено на специально оборудованном полигоне в акватории Чёрного моря.
По замыслу учения, противодиверсионный катер многоцелевого назначения типа «Грачонок» при помощи поисково-спасательного комплекса «Кальмар» обнаружил под водой неопознанную группу водолазов.
Экипаж катера выполнил условное гранатометание, после чего к поиску и нейтрализации «противника» приступили боевые пловцы, которые в составе группы в специальном снаряжении произвели спуск под воду с борта катера.
После обнаружения «диверсанты» были условно уничтожены с применением подводного стрелкового оружия, после чего боевые пловцы произвели осмотр района на предмет наличия установленных минно-взрывных устройств.
Роль условных диверсантов выполнили водолазные специалисты из состава отряда ПДСС.