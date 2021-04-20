20.04.2021 (11:15)

Отряд кораблей Черноморского флота отработал совместные действия с авиацией Южного военного округа

Более 20 кораблей Черноморского флота отработали совместные действия с экипажами штурмовиков Су-25СМ3 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) в рамках контрольной проверки сил флота за зимний период обучения.

Отряд кораблей в составе фрегатов «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен», малых ракетных кораблей «Грайворон» и «Вышний Волочек», а также ракетных катеров, малых противолодочных кораблей и больших десантных кораблей провел учение по отражению средств воздушного нападения условного противника с использованием активных радиоэлектронных помех и условным применением средств противовоздушной обороны.

В свою очередь три эскадрильи штурмовиков ЮВО провели тренировки по заходу на боевой курс, условному применению ракетного оружия по отряду и уходу из-под ответного удара корабельных средств противовоздушной обороны.

Полёты были выполнены на предельно низких высотах в сложных гидрометеорологических условиях.

Учение проводилось в соответствии с планом контрольной проверки сил Черноморского флота за зимний период обучения в общем тактическом замысле контрольной проверки Южного военного округа.

Ранее более 50 самолётов ЮВО в рамках контрольной проверки совершили перелет в Республику Крым.

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