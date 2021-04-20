20.04.2021 (11:00)
Юнармейцы Ростовской области посетили подразделения радиоэлектронной борьбы ЮВО в день открытых дверей
Юнармейцы Аксайского района Ростовской области побывали в воинской части радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Южного военного округа (ЮВО) в день открытых дверей.
Ребята посетили выставку вооружения и военной техники, ознакомились с жизнью и бытом военнослужащих, историей воинской части, задачами, которые выполняют специалисты РЭБ. В завершение экскурсии гостей угостили вкусной солдатской кашей.
Мероприятие направлено на информирование допризывной молодежи об особенностях и условиях прохождения военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, в частности, в войсках ЮВО. Воспитанники Юнармии Аксайского района Ростовской области также проходят военную службу в этой воинской части.
Новости по теме:
Эскадрильи Су-25СМ3 ЮВО в рамках контрольной проверки совершили перелет в Крым и Астраханскую область
Связисты Каспийской флотилии применили новейшие средства радиосвязи для организации взаимодействия с пунктами управления кораблей
Метки: