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20.04.2021 (11:00)

Юнармейцы Ростовской области посетили подразделения радиоэлектронной борьбы ЮВО в день открытых дверей

Юнармейцы Аксайского района Ростовской области побывали в воинской части радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Южного военного округа (ЮВО) в день открытых дверей.

Ребята посетили выставку вооружения и военной техники, ознакомились с жизнью и бытом военнослужащих, историей воинской части, задачами, которые выполняют специалисты РЭБ. В завершение экскурсии гостей угостили вкусной солдатской кашей.

Мероприятие направлено на информирование допризывной молодежи об особенностях и условиях прохождения военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, в частности, в войсках ЮВО. Воспитанники Юнармии Аксайского района Ростовской области также проходят военную службу в этой воинской части.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Войска РЭБ , Войска связи , Юнармия
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