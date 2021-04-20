20.04.2021 (11:00)

Юнармейцы Ростовской области посетили подразделения радиоэлектронной борьбы ЮВО в день открытых дверей

Юнармейцы Аксайского района Ростовской области побывали в воинской части радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Южного военного округа (ЮВО) в день открытых дверей.

Ребята посетили выставку вооружения и военной техники, ознакомились с жизнью и бытом военнослужащих, историей воинской части, задачами, которые выполняют специалисты РЭБ. В завершение экскурсии гостей угостили вкусной солдатской кашей.

Мероприятие направлено на информирование допризывной молодежи об особенностях и условиях прохождения военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, в частности, в войсках ЮВО. Воспитанники Юнармии Аксайского района Ростовской области также проходят военную службу в этой воинской части.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице