20.04.2021 (10:45)

Снайперы российской военной базы в Абхазии уничтожили условного противника на максимальных дальностях

Снайперы российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в ходе контрольных занятий уничтожили условного противника на максимальных дальностях в дневное и ночное время.

На полигонах Цабал и Нагвалоу в горных условиях и на морском побережье Черного моря военнослужащие совершили скрытное выдвижение на огневую позицию, преодолев три км по лесистой местности. По прибытии в назначенный район снайперы организовали основную и ложную огневые позиции. После получения координат снайперские пары уничтожили цели на дистанциях от 300 до 1000 м из снайперских винтовок СВД и«Винторез».

Также военнослужащие выполнили разведку целей с применением современных технических средств наблюдения и прицеливания, в том числе переносных лазерных приборов разведки ЛПР-3. Обнаружив цель и определив установки для стрельбы, снайперы применяли тактику синхронного выстрела, поражая различные мишени на дальностях до 1 км.

Всего в занятиях контрольной проверки приняли участие около 700 человек. Особое внимание уделялось эффективной маскировке с помощью приспособления к местности, в значительной степени умелого использования растительного покрова.

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